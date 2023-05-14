Печеночный торт из свиной печени: классический рецепт
Соленые помидоры в ведре
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Кухня Русская
Время готовки 7 д. PT7D
Порции 10
Калорийность 14 ккал 364 ккал 36 ккал
Белки 0,8 гр. 20,6 гр. 2,1 гр.
Жиры 0,1 гр. 3,7 гр. 0,4 гр.
Углеводы 2,8 гр. 71,6 гр. 7,2 гр.
Вода 87,9 гр. 2244,0 гр. 224,4 гр.
Пищевые волокна 0,4 гр. 11,2 гр. 1,1 гр.
Солить помидоры в банке – привычное дело. А вот технология приготовления соленых помидор в ведре знакома не всем. Томаты в данном случае получаются с типичным бочковым вкусом. Сомневаетесь? Этот рецепт сможет развеять все ваши сомнения по поводу засолки помидор в ведре!
Ингредиенты
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Процесс приготовления
Приятного вам аппетита!
Витамины и минералы
Витамин A 9.84%
Витамин В1 1.74%
Витамин В2 2.95%
Витамин В4 0.16%
Витамин В5 1.21%
Витамин В6 2.42%
Витамин В9 4.56%
Витамин В12 0%
Витамин С 20.5%
Витамин D 0%
Витамин E 1.06%
Биотин 0%
Витамин К 2.95%
Витамин РР 2.45%
Калий 7.96%
Кальций 6.03%
Кремний 7.83%
Магний 2.47%
Натрий 211.02%
Сера 4.37%
Фосфор 3.82%
Хлор 184%
Алюминий 176.26%
Железо 6.51%
Йод 0.66%
Кобальт 16.61%
Литий 11.69%
Марганец 10.39%
Медь 6.77%
Никель 0.08%
Рубидий 528.79%
Селен 1.06%
Фтор 1.15%
Хром 0.08%
Цинк 2.2%
Бор 5875.44%
Ванадий 7.83%
Молибден 15.89%
Витамин A 251.31%
Витамин В1 44.31%
Витамин В2 75.3%
Витамин В4 4.12%
Витамин В5 30.97%
Витамин В6 61.68%
Витамин В9 116.4%
Витамин В12 0%
Витамин С 523.26%
Витамин D 0%
Витамин E 27.05%
Биотин 0%
Витамин К 75.38%
Витамин РР 62.61%
Калий 203.12%
Кальций 153.86%
Кремний 200%
Магний 63.09%
Натрий 5387.24%
Сера 111.56%
Фосфор 97.64%
Хлор 4697.57%
Алюминий 4500%
Железо 166.2%
Йод 16.93%
Кобальт 424%
Литий 298.57%
Марганец 265.2%
Медь 172.83%
Никель 2%
Рубидий 13500%
Селен 26.99%
Фтор 29.34%
Хром 2%
Цинк 56.2%
Бор 150000%
Ванадий 200%
Молибден 405.71%
Витамин A 25.13%
Витамин В1 4.43%
Витамин В2 7.53%
Витамин В4 0.41%
Витамин В5 3.1%
Витамин В6 6.17%
Витамин В9 11.64%
Витамин В12 0%
Витамин С 52.33%
Витамин D 0%
Витамин E 2.71%
Биотин 0%
Витамин К 7.54%
Витамин РР 6.26%
Калий 20.31%
Кальций 15.39%
Кремний 20%
Магний 6.31%
Натрий 538.72%
Сера 11.16%
Фосфор 9.76%
Хлор 469.76%
Алюминий 450%
Железо 16.62%
Йод 1.69%
Кобальт 42.4%
Литий 29.86%
Марганец 26.52%
Медь 17.28%
Никель 0.2%
Рубидий 1350%
Селен 2.7%
Фтор 2.93%
Хром 0.2%
Цинк 5.62%
Бор 15000%
Ванадий 20%
Молибден 40.57%
Химический состав
|Нутриент
|Количество
|Норма
|% от нормы в 100 г
|% в одной порции
|Витамин A
|2261.8 мкг
|900 мкг
|9.8
|25.1
|Витамин В1
|0.7 мг
|1.5 мг
|1.7
|4.4
|Витамин В2
|1.4 мг
|1.8 мг
|2.9
|7.5
|Витамин В4
|20.6 мг
|500 мг
|0.2
|0.4
|Витамин В5
|1.5 мг
|5 мг
|1.2
|3.1
|Витамин В6
|1.2 мг
|2 мг
|2.4
|6.2
|Витамин В9
|465.6 мкг
|400 мкг
|4.6
|11.6
|Витамин В12
|0
|3 мкг
|0
|0
|Витамин С
|470.9 мкг
|90 мкг
|20.5
|52.3
|Витамин D
|0
|10 мкг
|0
|0
|Витамин E
|4.1 мг
|15 мг
|1.1
|2.7
|Биотин
|0
|50 мг
|0
|0
|Витамин К
|90.5 мкг
|120 мкг
|3
|7.5
|Витамин РР
|12.5 мг
|20 мг
|2.5
|6.3
|Калий
|5078 мг
|2500 мг
|8
|20.3
|Кальций
|1538.6 мг
|1000 мг
|6
|15.4
|Кремний
|60 мг
|30 мг
|7.8
|20
|Магний
|252.4 мг
|400 мг
|2.5
|6.3
|Натрий
|70034.1 мг
|1300 мг
|211
|538.7
|Сера
|557.8 мг
|500 мг
|4.4
|11.2
|Фосфор
|781.1 мг
|800 мг
|3.8
|9.8
|Хлор
|108044 мг
|2300 мг
|184
|469.8
|Алюминий
|1350 мкг
|30 мкг
|176.3
|450
|Железо
|29.9 мг
|18 мг
|6.5
|16.6
|Йод
|25.4 мкг
|150 мкг
|0.7
|1.7
|Кобальт
|42.4 мкг
|10 мкг
|16.6
|42.4
|Литий
|209 мкг
|70 мкг
|11.7
|29.9
|Марганец
|5.3 мкг
|2 мкг
|10.4
|26.5
|Медь
|1728.3 мкг
|1000 мкг
|6.8
|17.3
|Никель
|4 мкг
|200 мкг
|0.1
|0.2
|Рубидий
|270 мкг
|2 мкг
|528.8
|1350
|Селен
|14.8 мкг
|55 мкг
|1.1
|2.7
|Фтор
|1173.6 мкг
|4000 мкг
|1.1
|2.9
|Хром
|1 мкг
|50 мкг
|0.1
|0.2
|Цинк
|6.7 мг
|12 мг
|2.2
|5.6
|Бор
|1800 мкг
|1.2 мкг
|5875.4
|15000
|Ванадий
|40 мкг
|20 мкг
|7.8
|20
|Молибден
|284 мкг
|70 мкг
|15.9
|40.6
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