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Соленые помидоры в ведре

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Навигация по рецепту Ингредиенты Калорийность Шаги (8) Комментарии (0) Похожие рецепты
Кухня Русская
Время готовки 7 д.
Порции 10
Калорийность 14 ккал 364 ккал 36 ккал
Белки 0,8 гр. 20,6 гр. 2,1 гр.
Жиры 0,1 гр. 3,7 гр. 0,4 гр.
Углеводы 2,8 гр. 71,6 гр. 7,2 гр.
Вода 87,9 гр. 2244,0 гр. 224,4 гр.
Пищевые волокна 0,4 гр. 11,2 гр. 1,1 гр.
(129 рец.)
На вес состава:
Соленые помидоры в ведре

Солить помидоры в банке – привычное дело. А вот технология приготовления соленых помидор в ведре знакома не всем. Томаты в данном случае получаются с типичным бочковым вкусом. Сомневаетесь? Этот рецепт сможет развеять все ваши сомнения по поводу засолки помидор в ведре!

Ингредиенты
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  • 0.5 л.
  • 1.0 л.
  • 1.5 л.
  • 2.0 л.
  • 2.5 л.
  • 3.0 л.
Процесс приготовления
шаг 1 из 8
Соленые помидоры в ведре
Готовить соленые помидоры в ведре легко! Для приготовления рассола необходимо растворить в горячей воде соль.
шаг 2 из 8
Соленые помидоры в ведре
Разделите промытый укроп, очищенные зубчики чеснока и нарезанный кусочками перец примерно на три равные части. Да дно подходящего ведра укладываем одну часть укропа, чеснока и перца.
шаг 3 из 8
Соленые помидоры в ведре
Помидоры тщательно промываем и с помощью вилки прокалываем каждый плод несколько раз. Это необходимо для более быстрого процесса засаливания.
шаг 4 из 8
Соленые помидоры в ведре
Выкладываем томаты в три слоя, затем снова добавляем укроп, чеснок и перец.
шаг 5 из 8
Соленые помидоры в ведре
Заполняем ведро помидорами до верха.
шаг 6 из 8
Соленые помидоры в ведре
Верхний слой помидор необходимо покрыть оставшимся количеством чеснока, перца и укропа. Затем помидоры накрываем крышкой для гнета и ставим на нее груз.
шаг 7 из 8
Соленые помидоры в ведре
Заливаем в ведро с помидорами горячий рассол. Оставляем томаты при комнатной температуре на 5 суток, затем перемещаем их в холодильник или иное прохладное место на 2 суток.
шаг 8 из 8
Соленые помидоры в ведре
Спустя неделю соленые помидоры будут готовы!

Приятного вам аппетита!

 

Витамины и минералы
На вес состава:
Витамин A 9.84%
Витамин В1 1.74%
Витамин В2 2.95%
Витамин В4 0.16%
Витамин В5 1.21%
Витамин В6 2.42%
Витамин В9 4.56%
Витамин В12 0%
Витамин С 20.5%
Витамин D 0%
Витамин E 1.06%
Биотин 0%
Витамин К 2.95%
Витамин РР 2.45%
Калий 7.96%
Кальций 6.03%
Кремний 7.83%
Магний 2.47%
Натрий 211.02%
Сера 4.37%
Фосфор 3.82%
Хлор 184%
Алюминий 176.26%
Железо 6.51%
Йод 0.66%
Кобальт 16.61%
Литий 11.69%
Марганец 10.39%
Медь 6.77%
Никель 0.08%
Рубидий 528.79%
Селен 1.06%
Фтор 1.15%
Хром 0.08%
Цинк 2.2%
Бор 5875.44%
Ванадий 7.83%
Молибден 15.89%
Витамин A 251.31%
Витамин В1 44.31%
Витамин В2 75.3%
Витамин В4 4.12%
Витамин В5 30.97%
Витамин В6 61.68%
Витамин В9 116.4%
Витамин В12 0%
Витамин С 523.26%
Витамин D 0%
Витамин E 27.05%
Биотин 0%
Витамин К 75.38%
Витамин РР 62.61%
Калий 203.12%
Кальций 153.86%
Кремний 200%
Магний 63.09%
Натрий 5387.24%
Сера 111.56%
Фосфор 97.64%
Хлор 4697.57%
Алюминий 4500%
Железо 166.2%
Йод 16.93%
Кобальт 424%
Литий 298.57%
Марганец 265.2%
Медь 172.83%
Никель 2%
Рубидий 13500%
Селен 26.99%
Фтор 29.34%
Хром 2%
Цинк 56.2%
Бор 150000%
Ванадий 200%
Молибден 405.71%
Витамин A 25.13%
Витамин В1 4.43%
Витамин В2 7.53%
Витамин В4 0.41%
Витамин В5 3.1%
Витамин В6 6.17%
Витамин В9 11.64%
Витамин В12 0%
Витамин С 52.33%
Витамин D 0%
Витамин E 2.71%
Биотин 0%
Витамин К 7.54%
Витамин РР 6.26%
Калий 20.31%
Кальций 15.39%
Кремний 20%
Магний 6.31%
Натрий 538.72%
Сера 11.16%
Фосфор 9.76%
Хлор 469.76%
Алюминий 450%
Железо 16.62%
Йод 1.69%
Кобальт 42.4%
Литий 29.86%
Марганец 26.52%
Медь 17.28%
Никель 0.2%
Рубидий 1350%
Селен 2.7%
Фтор 2.93%
Хром 0.2%
Цинк 5.62%
Бор 15000%
Ванадий 20%
Молибден 40.57%
Химический состав
Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г % в одной порции
Витамин A 2261.8 мкг 900 мкг 9.8 25.1
Витамин В1 0.7 мг 1.5 мг 1.7 4.4
Витамин В2 1.4 мг 1.8 мг 2.9 7.5
Витамин В4 20.6 мг 500 мг 0.2 0.4
Витамин В5 1.5 мг 5 мг 1.2 3.1
Витамин В6 1.2 мг 2 мг 2.4 6.2
Витамин В9 465.6 мкг 400 мкг 4.6 11.6
Витамин В12 0 3 мкг 0 0
Витамин С 470.9 мкг 90 мкг 20.5 52.3
Витамин D 0 10 мкг 0 0
Витамин E 4.1 мг 15 мг 1.1 2.7
Биотин 0 50 мг 0 0
Витамин К 90.5 мкг 120 мкг 3 7.5
Витамин РР 12.5 мг 20 мг 2.5 6.3
Калий 5078 мг 2500 мг 8 20.3
Кальций 1538.6 мг 1000 мг 6 15.4
Кремний 60 мг 30 мг 7.8 20
Магний 252.4 мг 400 мг 2.5 6.3
Натрий 70034.1 мг 1300 мг 211 538.7
Сера 557.8 мг 500 мг 4.4 11.2
Фосфор 781.1 мг 800 мг 3.8 9.8
Хлор 108044 мг 2300 мг 184 469.8
Алюминий 1350 мкг 30 мкг 176.3 450
Железо 29.9 мг 18 мг 6.5 16.6
Йод 25.4 мкг 150 мкг 0.7 1.7
Кобальт 42.4 мкг 10 мкг 16.6 42.4
Литий 209 мкг 70 мкг 11.7 29.9
Марганец 5.3 мкг 2 мкг 10.4 26.5
Медь 1728.3 мкг 1000 мкг 6.8 17.3
Никель 4 мкг 200 мкг 0.1 0.2
Рубидий 270 мкг 2 мкг 528.8 1350
Селен 14.8 мкг 55 мкг 1.1 2.7
Фтор 1173.6 мкг 4000 мкг 1.1 2.9
Хром 1 мкг 50 мкг 0.1 0.2
Цинк 6.7 мг 12 мг 2.2 5.6
Бор 1800 мкг 1.2 мкг 5875.4 15000
Ванадий 40 мкг 20 мкг 7.8 20
Молибден 284 мкг 70 мкг 15.9 40.6
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