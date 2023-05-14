Соленые помидоры в ведре

Солить помидоры в банке – привычное дело. А вот технология приготовления соленых помидор в ведре знакома не всем. Томаты в данном случае получаются с типичным бочковым вкусом. Сомневаетесь? Этот рецепт сможет развеять все ваши сомнения по поводу засолки помидор в ведре!