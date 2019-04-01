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Салат из переросших огурцов на зиму

Даже переросшие огурцы могут пригодиться в приготовлении вкусного сочного салата на зиму. Не беда, что в круговороте ежедневных дел, вы не успели снять урожай с грядок, не нужно выкидывать пухлые перезрелые огурцы. Это идеальный ингредиент для зимнего салата, он легко готовится и долго стоит в погребе. Зимой, огуречный салат можно подать на обед или ужин.

СОРТИРОВКА ПО: ДАТЕ | РЕЙТИНГУ | ПРОСМОТРАМ
Салат На зиму
Салат из капусты, огурцов, помидоров, перца, моркови и лука на зиму

Салат на зиму из огурцов и помидоров – прекрасная заготовка, сделать которую совсем не сложно. Помимо основных компонентов, в закрутку часто добавляют капусту, перец и кабачки. У него нереальный вкус и аромат, в баночке всегда много сока, который может стать хорошей подливкой к пюре или кашке.

В данном рецепте вам предлагается хороший способ сохранить почти свежими эти овощи для зимнего стола. Готовится салат с короткой термической обработкой, что сохраняет вкусовые и полезные свойства огурцов, помидоров, капусты, моркови и лука. Салат очень вкусный. Попробуйте!

Ингредиенты: капуста белокочанная, огурцы, помидоры свежие, болгарский перец сладкий, морковь, лук репчатый, укроп, соль, сахар-песок, уксус столовый 9%, масло оливковое, паприка
Калорийность: Калорийность: 90.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 70 мин.
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Салат На зиму
Салат Нежинский как в СССР

Салат Нежинский – это настоящий вкус детства. К сожалению, сейчас на прилавках такое лакомство не найти, а так порой хочется побаловать себя и своих родных! Рецепт этого салата точно такой, каким он был в СССР. Салат получается невероятно аппетитным! То что нужно для вкусной зимы!

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, укроп, соль, сахар-песок, уксус столовый 9%, масло растительное, перец душистый
Калорийность: Калорийность: 58.4 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Маринованные огурцы Литровые банки
Салат из огурцов в томатном соусе

Огурцы на зиму можно заготовит по-разному. Невероятно вкусными получаются огурчики в томатном соусе. Все ингредиенты в этом рецепте натуральные. Даже пасту с легкостью приготовим сами из свежих помидоров. Салат получается очень сочным и пикантным. Просто объедение!

Ингредиенты: огурцы, морковь, масло подсолнечное, болгарский перец сладкий, помидоры свежие, томатный соус, томатная паста, лук репчатый, соль, сахар-песок, уксус столовый 9%, чеснок
Калорийность: Калорийность: 79.4 ККал
Время готовки: Время готовки: 25 мин.
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Салат На зиму
Салат Нежинский по ГОСТу

Рецепты, приготовленные по ГОСТу, получаются особенно вкусными! Все продукты выверены до мелочей, в идеальной пропорции друг к другу. К сожалению, в продаже салат «Нежинский» уже не встретишь, а вот приготовить его самому – можно и нужно. Вкусный салат дополнит любое блюдо и порадует зимой!

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, масло подсолнечное, уксусная эссенция, соль, лавровый лист, перец чёрный горошек, перец душистый
Калорийность: Калорийность: 45.2 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Маринованные огурцы Литровые банки
Салат из огурцов с луком

Вкусный салат в виде закатки на зиму. Чтобы все получилось правильно, обязательно используйте нерафинированное масло и не забудьте добавить яблочный уксус. А для усиления аромата, положите немного гвоздики или стручкового перца чили.ию

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, соль, сахар-песок, масло подсолнечное, перец чёрный молотый, уксус яблочный 6%, гвоздика, перец чили
Калорийность: Калорийность: 136.2 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Салат Железные крышки
Маринованные огурцы нарезанные кружочками

Очень вкусные маринованные огурцы можно приготовить совершенно по-особенному. Для этого сами огурчики нарежем кружками, а в рецепт маринада добавим немного уксуса и гвоздики. Дегустировать такое блюдо зимой – одно удовольствие!

Ингредиенты: огурцы, зонтики укропа, лук репчатый, гвоздика, соль, сахар-песок, масло растительное, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 89.1 ККал
Время готовки: Время готовки: 25 мин.
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Салат На зиму
Салат Нежинский без стерилизации

Этот салат в советские времена красовался на полках прилавков и был одной из любимых заготовок. Огурцы для его приготовления можно использовать любого сорта и размера. Рецепт без стерилизации позволит сохранить хруст зелёного овоща и сократить время приготовления. Хранить такой салат лучше не более 6 месяцев, но, вот увидите, он с удовольствием будет съеден далеко до этого срока.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, уксус столовый 9%, масло растительное, сахар-песок, соль, перец чёрный молотый, перец душистый горошек, лавровый лист
Калорийность: Калорийность: 135.9 ККал
Время готовки: Время готовки: 25 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов в томате на зиму

Ароматные маринованные кусочки огурцов в томатном соусе из натуральных помидоров удобно выложить из банки сразу в тарелку к горячему обеду. Вы оцените потрясающий вкус этой домашней закуски и наверняка будете возвращаться к этому варианту при каждой летней заготовке овощей.

Ингредиенты: огурцы, томатный сок, томатный соус, сахар-песок, соль крупная, лук репчатый, чеснок, масло растительное, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 96.6 ККал
Время готовки: Время готовки: 1 ч.
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Маринованные огурцы Кружочками
Салат из огурцов с укропом на зиму

Кроме укропа в этот вкусный и хрустящий салат входит ароматный лук. Этот рецепт салата без варки, но со стерилизацией банок. Не игнорируйте полностью тепловую обработку при приготовлении заготовок, она позволит салату дольше простоять и сохранить при этом вкус и пользу закатки.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, укроп, соль, сахар-песок, перец душистый, лавровый лист, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 151.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 45 мин.
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Салат Без стерилизации
Салат Нежинский классический

Когда вас настолько радует урожай огурцов, что вы не успеваете их закатывать, очень часто плоды перезревают. Этот салат как раз на такой случай. Используйте для его приготовления овощи любого размера и сорта, вкус это не испортит. А ещё в этом салате много лука - 1/6 от всего объёма, он отлично дополняет вкус огурцов.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, соль, сахар-песок, дижонская горчица, перец чёрный молотый, перец душистый горошек, лавровый лист, масло растительное, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 122.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 35 мин.
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Салат На зиму
Салат Нежинский с морковью

Приготовить такой салат из огурцов, лука и морковки не сложно. Открыв зимой банку такой закатки, вы сможете насладиться его хрустом и ароматом. Варить и тушить овощи не нужно, при минимальном термическом воздействии ( а при таком варианте мы будем только стерилизовать банки с салатом) они сохранят больше полезных веществ, и приготовление займёт значительно меньше времени.

Ингредиенты: огурцы, морковь, лук репчатый, соль, сахар-песок, перец чёрный молотый, масло растительное, перец душистый, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 115.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Салат Горячий способ
Огурцы Нежинские рецепт на зиму

Ароматный салат из огурцов с луком и укропом без варки очень вкусный и полезный, все ингредиенты здорово гармонируют. Баночка такого салата выручит зимой, когда нет времени на приготовления холодной закуски. Для такой огуречной заготовки можно использовать даже переспелые огурцы. Только нужно удалить у них семена и обрезать жёсткую шкуру.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, укроп, сахар-песок, соль, уксус столовый 9%, перец чёрный горошек, лавровый лист
Калорийность: Калорийность: 151.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 35 мин.
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Салат Литровые банки
Салат из огурцов на зиму с горчицей

Сочный хрустящий салат с нотками горчицы зимой точно придется кстати. Это отличное дополнение к горячим блюдам и, к тому же, не требующее никакой предварительной подготовки. Потребуется лишь вскрыть банку. Приготовление такого салата также не потребует много времени.

Ингредиенты: огурцы, сахар-песок, уксус рисовый, соль, дижонская горчица, чеснок, смесь перцев, укроп, перец красный молотый
Калорийность: Калорийность: 124.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат На зиму
Огурцы по-корейски с приправой

Такие огурцы понравятся любителям острых азиатских блюд. В маринад добавляется приправа для корейской моркови, и она придает овощам пикантный ароматный оттенок. Приготовление не отличается сложностью, а вот рецепт универсален: можно употреблять промаринованные огурцы сразу, а можно и на зиму закатать.

Ингредиенты: огурцы, чеснок, морковь, соль, масло растительное, сахар-песок, приправа для корейской моркови, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 77.3 ККал
Время готовки: Время готовки: 15 мин.
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Салат Горячий способ
Огурцы в томатном соке

Огурцы, закатанные на зиму в томатном соке – это не только очень вкусно, но еще и удобно. Это готовый овощной гарнир к любому мясному блюду. Все, что требуется – это вскрыть банку и разложить готовые пикантные огурчики по тарелкам. 

Ингредиенты: огурцы, томатный сок, томатный соус, вода, масло подсолнечное, уксус столовый 9%, чеснок, сахар-песок, соль
Калорийность: Калорийность: 75.6 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Салат Литровые банки
Маринованные огурцы кружочками

В таком виде можно мариновать огурцы, которые уже переросли свой «молодой этап» и в целом виде для заготовок не годятся. Впрочем, слишком крупные «переростки» также не стоит использовать, так как они попросту невкусные. А вот средней степени зрелости или поздние деформированные плоды с пользой пойдут в дело.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, чеснок, вода, соль, сахар-песок, лимонная кислота, тмин, кориандр, перец чёрный горошек, гвоздика, листья черной смородины, зонтики укропа
Калорийность: Калорийность: 100.8 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов на зиму «Зимний король»

Простая и вкусная овощная закуска на зиму – салат из огурцов. Маринованные огурчики с луком и душистыми специями, перцем чили и ароматным подсолнечным маслом идеально дополнят любое блюдо. Баночки с таким салатом разлетаются на ура! Успейте и вы попробовать закуску, приготовленную по нашему рецепту!

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, соль, сахар-песок, масло подсолнечное, перец чёрный горошек, уксус яблочный 6%, гвоздика, перец чили
Калорийность: Калорийность: 136.2 ККал
Время готовки: Время готовки: 15 мин.
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Огурцы по-корейски Горячий способ
Огурцы по-корейски на зиму на 2 кг

Овощная заготовка на зиму станет отличным дополнением к любому блюду. Огурцы по-корейски смогут приятно удивить своим ароматом и вкусом. Приготовление заготовки по данному рецепту не займет много времени. 

Ингредиенты: огурцы, морковь, сахар-песок, соль, масло растительное, уксус столовый 9%, приправа для корейской моркови, чеснок
Калорийность: Калорийность: 110.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат Кружочками
Салат из огурцов на зиму без стерилизации

Салат из огурцов, заготовленный на зиму без стерилизации – очень вкусная и простоя закатка, которая хорошо хранится и будет всегда к столу на праздниках. Такие огурчики хорошо сочетаются с картофелем в любом виде и различными мясными блюдами.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, соль, сахар-песок, уксус столовый 9%, перец чёрный горошек, укроп
Калорийность: Калорийность: 245 ККал
Время готовки: Время готовки: 25 мин.
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Маринованные огурцы Без стерилизации
Огурцы с болгарским перцем на зиму

Маринованные овощи относятся к диетическим продуктам, они способны на недолгий срок усыпить чувство голода, поэтому они часто присутствуют на застольях в качестве закусок. Заготовить маринованные овощи в домашних условиях под силу всем хозяйкам. Одним из самых вкусных закаток и сочетаний будут маринованные огурцы с болгарским перцем.

Ингредиенты: огурцы, болгарский перец сладкий, лук репчатый, укроп, перец чёрный горошек, дижонская горчица, перец душистый горошек, сахар-песок, соль, уксус столовый 9%, вода
Калорийность: Калорийность: 77.3 ККал
Время готовки: Время готовки: 60 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов на зиму по-корейски

Для салата по-корейски подойдут любые огурцы, даже немного перезрелые. В этом рецепте овощи нарезаются тонкой соломкой и маринуются с пикантными специями. Получается очень вкусный, оригинальный и яркий салат на зиму.

Ингредиенты: огурцы, морковь, чеснок, сахар-песок, соль, приправа для корейской моркови, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 116 ККал
Время готовки: Время готовки: 1 ч.
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Салат Горячий способ
Салат из огурцов на зиму без уксуса

Уксус в салате из огурцов можно заменить лимонным соком: он полезнее для здоровья и придает заготовке свежий вкус. В качестве ароматных специй в приготовлении используются куркума, семена кориандра и горчицы.

Ингредиенты: огурцы, куркума, дижонская горчица, кориандр, перец чёрный горошек, сахар-песок, соль, лук репчатый, лимонный сок
Калорийность: Калорийность: 108.2 ККал
Время готовки: Время готовки: 35 мин.
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Салат Без стерилизации
Салат Нежинский с чесноком

Удачное сочетание огурцов, репчатого лука и укропа в салате дополняется тонким ароматом чеснока. Салат имеет кисло-сладкий приятный вкус и свежий летний аромат укропа. Благодаря уксусу в составе заготовка прекрасно хранится.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, чеснок, укроп, уксус столовый 9%, масло подсолнечное, соль, сахар-песок
Калорийность: Калорийность: 112 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Салат Литровые банки
Тертые огурцы на зиму

Тертые огурцы, заготовленные на зиму по этому рецепту, в точности по вкусу напоминают бочковые. Такой способ помогает утилизировать слишком крупные, неказистые или частично поврежденные механически плоды. Такой метод засолки еще называется «огурцы в огурцах», поскольку внутрь кладут парочку целых плодов.

Ингредиенты: огурцы, листья черной смородины, листья малины, листья яблони, виноградные листья, листья хрена, соль, укроп, чеснок
Калорийность: Калорийность: 10.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Салат Без стерилизации
Салат Нежинский с помидорами

Нежный салат из томатов и огурцов на зиму без стерилизации, который не взрывается. Звучит невероятно? Но так оно и есть. Из овощей также не забудьте купить сладкий болгарский перец и репчатый лук.

Ингредиенты: огурцы, помидоры свежие, лук репчатый, болгарский перец сладкий, масло растительное, соль, сахар-песок, уксус столовый 9%, зелень, чеснок, перец чёрный молотый
Калорийность: Калорийность: 87 ККал
Время готовки: Время готовки: 15 мин.
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Маринованные огурцы Кружочками
Салат из огурцов на зиму пальчики оближешь

Этот аппетитный и хрустящий салатик готовится из свежих крепких огурчиков, грунтовых. Лучше всего, если огурцы вы только-только сняли с грядки – тогда салатик будет просто невероятно вкусным и хрустящим!

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, чеснок, соль, сахар-песок, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 117.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 1 ч.
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Салат На зиму
Салат из огурцов на зиму с чесноком

Вкусный, пикантный салатик из огурцов с чесноком станет настоящей находкой в осеннее и зимнее время года. Заготовив пару баночек такого салата на зиму, вы будете наверняка обеспечены ароматной и вкусной закуской к столу. Попробуйте!

Ингредиенты: огурцы, чеснок, масло растительное, сахар-песок, соль, паприка, лавровый лист, зонтики укропа
Калорийность: Калорийность: 129.3 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Салат 1.5 л. банки
Салат из огурцов с луком на зиму

Аппетитный и простой салат на зиму в банке – отличное решение на будущее. Этот салат станет прекрасной закуской и добавкой к любым горячим блюдам. Прелесть данного рецепта – в его простоте, приготовление занимает совсем не много времени.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, уксус столовый 9%, сахар-песок, соль, приправа (на выбор), укроп, перец чили, чеснок
Калорийность: Калорийность: 117.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Огурцы по-корейски Железные крышки
Огурцы по-корейски консервированные

Аппетитные и пикантные огурчики по-корейски на зиму – прекрасная закуска, которая подойдет к любому столу. Приготовить эту заготовку не так уж и трудно, однако потребуется правильно соблюсти пропорции всех ингредиентов и грамотно закрыть банки с заготовкой.

Ингредиенты: морковь, сахар-песок, соль, уксус столовый 9%, приправа итальянские травы, чеснок, масло растительное, огурцы
Калорийность: Калорийность: 110.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 1 ч.
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Салат 2л. банка
Огурцы в томатной заливке на зиму

Аппетитные и пикантные огурчики в томатной заливке легко приготовить в домашних условиях. Эти прекрасные, аппетитные и пикантные огурчики станут прекрасной закуской, которая придется кстати в зимнее время. По нашему рецепту у вас получатся самые лучшие огурчики на зиму в банках!

Ингредиенты: огурцы, помидоры свежие, томатный сок, томатный соус, перец чили, чеснок, масло растительное, сахар-песок, соль, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 75.8 ККал
Время готовки: Время готовки: 60 мин.
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Салат Горячий способ
Огурцы по-корейски на зиму с горчицей

Овощные салаты, заготовленные на зиму, хозяйки подают на стол в качестве закусок и гарниров к мясным блюдам. Это помогает сэкономить время и всегда иметь на столе блюда из овощей.

Ингредиенты: огурцы, чеснок, соль, сахар-песок, горчица порошок, уксус столовый 9%, масло подсолнечное, перец чёрный молотый
Калорийность: Калорийность: 179.3 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Салат Кружочками
Огурцы с луком и острым перцем на зиму

Огурцы и лук прекрасно гармонируют друг с другом, поэтому закатки на их основе получаются очень вкусными. Закуска из долек огурца и лука готовится очень просто, однако нужно помнить о том, что предварительно их нужно подержать с солью некоторое время. Это делается для того, чтобы овощи пустили сок, так они будут легче укладываться в банки и в последствие не осядут.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, соль, сахар-песок, перец красный молотый, уксус яблочный 6%, перец чили, гвоздика, масло подсолнечное
Калорийность: Калорийность: 95.3 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Маринованные огурцы Кружочками
Салат из огурцов на зиму

Если вы заготовили и соленые, и маринованные огурцы на зиму, обязательно попробуйте приготовить салат из огурцов по представленному ниже рецепту. Закуска получается очень ароматной и пряной за счет используемых специй и приправ.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, уксус столовый 9%, сахар-песок, чеснок, соль крупная, перец чили, перец душистый горошек, кориандр, гвоздика, горчица французская, лавровый лист, укроп
Калорийность: Калорийность: 148.2 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов по-грузински

Из огурцов можно приготовить большое количество ароматных и вкусных закусок на зиму. Как правило, для засолки выбирают небольшие огурчики одинакового размера. Для салатов и закусок размер огурцов не принципиален, это никак не повлияет на вкусовые качества.

Ингредиенты: огурцы, помидоры свежие, болгарский перец сладкий, чеснок, соль, сахар-песок, масло растительное, уксусная эссенция, перец душистый горошек
Калорийность: Калорийность: 94.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов на зиму с луком и чесноком

Как же хорошо открыть зимой баночку соленых огурчиков. Но я хочу предложить не менее вкусный и ароматный рецепт салата из огурцов с луком и чесноком на зиму. Прекрасный вариант закуски для любого застолья.

Ингредиенты: огурцы, чеснок, петрушка, укроп, лук репчатый, сахар-песок, соль крупная, уксус столовый 9%, масло растительное
Калорийность: Калорийность: 111.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов, моркови и лука на зиму

Хочу порекомендовать вам рецепт пряного салата из огурцов, моркови и лука на зиму. Закуска получается с ярким насыщенным вкусом и ароматом. Салат обязательно понравится и удивит идеальным сочетанием ингредиентов. Такой салат разнообразит ваши заготовки.

Ингредиенты: огурцы, сахар-песок, морковь, лук репчатый, чеснок, соль крупная, масло растительное, перец чёрный молотый, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 145.6 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов в томатной заливке

Салат из огурцов в томатной заливке – популярное блюдо, у которого имеются различные вариации. Томатную заливку готовят из свежих помидор, томатного сока или соуса, иногда используют кетчуп. Я предлагаю приготовить заливку из томатной пасты. Расчет приведен на 2 литровую банку.

Ингредиенты: огурцы, укроп, лавровый лист, перец чёрный горошек, горчица французская, чеснок, для заливки:, вода, сахар-песок, томатная паста, томатный соус, соль, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 150.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов в томатном соусе на зиму

Когда сезон огурцов подходит к концу и приготовлено достаточно различных салатов и засолено огурцов разными способами, не поленитесь приготовить салат из огурцов в томатном соусе. Салат разнообразит ваши закуски и станет одним из ваших фаворитов не только за вкус, но и за короткое время приготовления.

Ингредиенты: огурцы, томатный соус, томатный сок, вода, масло растительное, уксус столовый 9%, чеснок, сахар-песок, соль
Калорийность: Калорийность: 129.3 ККал
Время готовки: Время готовки: 15 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов, помидор и перца на зиму

Когда овощи по размеру или спелости не подходят для засолки, из них может выйти прекрасный салат или закуска. Я хочу посоветовать рецепт зимнего салата из огурцов, помидор и болгарского перца. Закуска получается ароматной и яркой, напоминает вам о лете и поднимает настроение.

Ингредиенты: огурцы, помидоры свежие, болгарский перец сладкий, чеснок, соль, сахар-песок, масло растительное, уксус столовый 9%, перец душистый горошек
Калорийность: Калорийность: 94.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Маринованные огурцы Без стерилизации
Салат из огурцов на зиму с томатной пастой

Аппетитный салат на зиму из огурцов с томатной пастой – прекрасная закуска к горячим блюдам, которая будет долгое время радовать вашу семью. Салат из сезонных овощей получается в меру пикантным и очень вкусным.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, морковь, соль, уксус столовый 9%, сахар-песок, томатная паста, томатный соус, вода, перец чёрный горошек, лавровый лист
Калорийность: Калорийность: 108.8 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат Без стерилизации
Обалденный салат из огурцов на зиму

Зимние заготовки – залог вкусных домашних угощений для вашего стола. Попробуйте аппетитный салат из огурцов. Закуска послужит отличным дополнением ко вторым блюдам.

Ингредиенты: огурцы, чеснок, укроп, лук репчатый, сахар-песок, соль крупная, уксус столовый 9%, масло растительное
Калорийность: Калорийность: 111.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат На зиму
Салат из огурцов с горчицей

Рецептов закаток с огурцами на зиму не пересчитать. Выбрать лучшее из этого множества – большая удача. Один из таких удачных рецептов – салат из огурцов с горчицей. Это пикантное, ароматное блюдо зимой сэкономит ваше время на приготовление закуски к семейному обеду или званому ужину и точно понравится всем.

Ингредиенты: огурцы, сахар-песок, уксус столовый 9%, масло растительное, соль, горчица порошок, перец чёрный молотый
Калорийность: Калорийность: 171.9 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат На зиму
Салат «Нежинский» без масла

Очень часто случается, что огурцы перерастают на грядках, и потом хозяйки мучаются, куда же пристроить эти овощи. Секрет в том, что из них получается очень вкусный консервированный салат «Нежинский» без масла. Получаемая таким образом закуска действительно просто пальчики оближешь!

 

Ингредиенты: огурцы, вода, лук репчатый, укроп, уксус столовый 9%, соль, сахар-песок, перец чёрный горошек, лавровый лист
Калорийность: Калорийность: 151.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 15 мин.
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Салат Резаные
Огурцы по-корейски на зиму с приправой чим-чим

Огурцы по-корейски на зиму с приправой чим-чим – по-настоящему пряный, пикантный рецепт закаток. Однако он придется по вкусу не только любителям острого, в умеренных количествах эта закуска отлично сочетается с мясом или рыбой так, что остроты даже не чувствуется. 

Ингредиенты: огурцы, морковь, чеснок, сахар-песок, уксус столовый 9%, масло растительное, соль, приправа чим-чим
Калорийность: Калорийность: 110.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Огурцы по-корейски Резаные
Хрустящие огурцы по-корейски на зиму

Предлагаемый рецепт приготовления хрустящих огурцов по-корейски на зиму отличается от многих других рецептов этой вкусной закуски. Попробуйте, и вы не останетесь к нему равнодушны. Корейскую приправу возьмите ту, которую вы знаете и которой пользуетесь, ведь их существует много. Готовим со стерилизацией.

Ингредиенты: огурцы, морковь, чеснок, уксус столовый 9%, масло растительное, сахар-песок, соль, кориандр, корейская приправа кристаллик
Калорийность: Калорийность: 110.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 40 мин.
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Салат На зиму
Овощной салат на зиму

Из баклажанов с огурцами вы можете приготовить на зиму простой и вкусный салат. Овощи для него всегда можно приобрести в сезон заготовок. Добавим в салат немного сладкого перца и потушим в томатном соусе. Закатывать салат для семейного стола удобно в литровых баночках. Готовим без стерилизации. 

Ингредиенты: баклажан, помидоры свежие, огурцы, болгарский перец сладкий, лук репчатый, сахар-песок, соль, масло подсолнечное, уксус столовый 9%
Калорийность: Калорийность: 88.6 ККал
Время готовки: Время готовки: 20 мин.
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Салат Кружочками
Салат из огурцов Неженский

Салат из огурцов Неженский готовится из огурцов и лука. В этой заготовке можно использовать и некондиционные огурчики, которые остаются после маринования и соления, что очень удобно для многих хозяек. Салат получится вкусным и долго хранится. Его подают к отварному картофелю и мясным блюдам. Готовим без стерилизации.

Ингредиенты: огурцы, лук репчатый, масло растительное, уксус столовый 9%, соль, сахар-песок, перец чёрный молотый, перец душистый горошек, перец чёрный горошек, лавровый лист
Калорийность: Калорийность: 135.9 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Маринованные огурцы На зиму
Салат из резаных огурцов на зиму

Салат из резаных огурцов на зиму готовится быстро и несложно. Он будет вам и самостоятельной закуской, и дополнением к гарниру. Его пикантный вкус понравится многим. Огурцы для этого салата предварительно маринуются в течение 4-х часов, а затем салат стерилизуется.

Ингредиенты: огурцы, сахар-песок, уксус столовый 9%, масло растительное, петрушка, чеснок, соль, перец чёрный молотый
Калорийность: Калорийность: 90.5 ККал
Время готовки: Время готовки: 1 ч.
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Салат На зиму
Салат Охотничий из зеленых помидоров на зиму

Салат охотничий – прекрасный вариант закуски, которая станет дополнением к любому блюду. Приготовление данного салата с использованием зеленых помидоров является очень удачным. Такая заготовка на зиму внесет разнообразие в рацион. Салат охотничий также сможет украсить праздничный стол, приятно удивив своим вкусом гостей.

Ингредиенты: помидоры зеленые, огурцы, болгарский перец сладкий, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, уксус столовый 9%, чеснок, масло растительное, соль
Калорийность: Калорийность: 33.7 ККал
Время готовки: Время готовки: 30 мин.
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Салат Без стерилизации
Салат из огурцов, помидоров и капусты на зиму без стерилизации

По этому рецепту вы заготовите на зиму вкусную и легкую закуску. Капуста будет хрустящей, а свежий огурец придаст салату неповторимый аромат. Готовим без стерилизации.

Ингредиенты: капуста белокочанная, помидоры свежие, огурцы, болгарский перец сладкий, лук репчатый, морковь, соль, сахар-песок, масло растительное, уксус столовый 9%, перец чёрный горошек, лавровый лист
Калорийность: Калорийность: 82.2 ККал
Время готовки: Время готовки: 60 мин.
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Салат Литровые банки
Салат из помидоров и огурцов на зиму пальчики оближешь

Это рецепт заготовки вкусного зимнего кушанья для тех хозяек, которые ценят свое время. Набор продуктов простой, готовится салат быстро и его вкус действительно – пальчики оближешь. Готовим салат со стерилизацией.

Ингредиенты: огурцы, помидоры свежие, морковь, лук репчатый, зонтики укропа, чеснок, перец чёрный горошек, для маринада:, вода, сахар-песок, соль, уксусная эссенция
Калорийность: Калорийность: 88.2 ККал
Время готовки: Время готовки: 60 мин.
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10 самых часто используемых ингредиентов в рубрике Заготовки

Продукт 100г Ккал Белки Жиры Углеводы
Огурцы 14 0.8 0.1 2.5
Сахар-песок 399 0 0 100
Уксус столовый 9% 32 0 0 0
Чеснок 150.1 6.5 0.5 29.9
Лук репчатый 41 1.4 0.2 8.2
Масло растительное 899 0 99.9 0
Морковь 35 1.3 0.1 6.9
Перец чёрный горошек 251 10.4 3.3 38.7
Лавровый лист 313 7.6 8.4 48.7
Болгарский перец сладкий 27 1.3 0.1 5.3

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