Салат из переросших огурцов на зиму

Салат из капусты, огурцов, помидоров, перца, моркови и лука на зиму

Салат на зиму из огурцов и помидоров – прекрасная заготовка, сделать которую совсем не сложно. Помимо основных компонентов, в закрутку часто добавляют капусту, перец и кабачки. У него нереальный вкус и аромат, в баночке всегда много сока, который может стать хорошей подливкой к пюре или кашке.

В данном рецепте вам предлагается хороший способ сохранить почти свежими эти овощи для зимнего стола. Готовится салат с короткой термической обработкой, что сохраняет вкусовые и полезные свойства огурцов, помидоров, капусты, моркови и лука. Салат очень вкусный. Попробуйте!